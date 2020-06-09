واصلت السلطات العراقية فرض حظر التجول الثلاثاء، حيث ظلت جميع مناطق التجمعات العامة مغلقة في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وبقيت شوارع بغداد مهجورة جراء القيود المفروضة. وأقامت الشرطة العراقية نقاط تفتيش وتم نشر جنود في العاصمة لفرض إحترام تدابير الإغلاق.
كما ستظل المدارس والجامعات والمتنزهات ومراكز التسوق وأماكن العبادة مغلقة في العراق. ولا يزال السفر الدولي داخل وخارج البلاد وكذلك ما بين المحافظات معلقا. وفي حي الكاظمية ببغداد خلت الشوارع من الحجاج والسياح خلافا لكل عام حيث يقوم مئات الآلاف من الحجاج الشيعة برحلة سيرًا على الأقدام إلى مرقد الإمام موسى الكاظم ذي القبة. وحتى يوم الاثنين، بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا في العراق 13481 حالة من بينها 370 حالة وفاة.
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