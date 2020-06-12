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شاهد: فرنسيون يصممون قبعات ضخمة للحفاظ على التباعد الاجتماعي

لجأ بعض الفرنسيين في العاصمة باريس لارتداء قبعات كبيرة الحجم تساعدهم على الحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتقول دومينيك بوزول، من مصممات تلك القبعات: "تعمل القبعات كحاجز يثير الخوف ويذكرنا بأننا لازلنا على قيد الحياة وهناك الكثير من الاحتياطات الواجب الاستمرار في اتباعها". وتضيف: "تساعدنا تلك القبعات على الاحتماء من فيروس كورونا وتساعدنا على تشكيل إجراءات السلامة الشخصية والعامة خلال فترة ما بعد الإغلاق".

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