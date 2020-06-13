شاهد.. قبور خالية في أحد أشهر شواطئ البرازيل احتجاجا على تعامل السلطات مع كورونا

نزع أحد مؤيدي الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو صلبانا على قبور وهمية، وضعها متطوعون في أحد شواطئ كوباكبانا، كخطوة رمزية للتذكير بآلاف البرازيليين الذين ماتوا جراء وباء كورونا.

وكان متظوعون قد زرعوا في الرمال نحو 100 صليب، في الشاطئ الموجود في ريو دي جانيرو، كانتقاد لطريقة تعامل السلطات مع جائحة كورونا.