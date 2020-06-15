ليزر بألوان قوس قزح فوق ساو باولو فخرا بمجتمع الميم

تمت إضاءة ليزر بألوان قوس قزح، في سماء ساو باولو في البرازيل الأحد، بسبب عدم التمكن من التظاهر في مسيرة فخر المثليين المشهور عالميًا كما جرت العادة في 14 حزيران/ يونيو من كل عام بسبب جائحة كوفيد-19.

ويعاني مجتمع الميم (وهو مصطلح يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي وللمتحولين جنسيًا/ كلها تبدأ بحرف الميم) من أعلى مستويات العنف في العالم بحسب جمعية باهيا للمثليين والتي تسجل عدد حالات القتل والانتحار التي تستهدف مجتمع الميم حيث قتل 297 شخصًا وانتحر 32 شخصًا في 2019.