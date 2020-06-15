شاهد.. "سترة بلاستيكية" تسمح بالعناق بأمان خلال تفشي كورونا

بات بإمكان المرضى المسنين في دور الرعاية في مدينة ساو باولو، عناق أحبائهم باستخدام سترة بلاستيكية مخصصة لهذا الغرض.
وابتكرت هذه السترة لإيجاد طريقة تسمح بلقاء أفراد الأسر خلال فترة تفشي وباء كورونا، خاصة وأن الفيروس أودى بحياة نحو 41 ألف شخص من أكثر من 800 ألف إصابة في البرازيل.
والسترة عبارة عن غطاء بلاستيكي معلق، فيه أذرع تسمح بتمرير يدي الشخصين في كلا الاتجاهين للعناق.
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