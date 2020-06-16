شاهد: جدارية سنغالية للتنديد بالعنصرية باسم "ارقد بسلام جورج فلويد"

قام مجموعة من الفنانين السنغاليين برسم جدارية تحمل اسم "ارقد بسلام جورج فلويد" أرادت فيها المجموعة الفنية بعث رسالة لكل الأفارقة سواء في خارج أو داخل إفريقيا تذكرهم بآخرين ضحوا بحياتهم "لنتمكن من العيش بكرامة كأفارقه" وفقا للمجموعة.
وشملت الرسومات الفهود السود الذين قاتلوا للدفاع عن السود، ويني مانديلا التي قاتلت في جنوب إفريقيا لإنهاء الفصل العنصري، مالكوم إكس والشيخ إبراهيم.
No Comment المزيد من
شاهد: إزالة لافتة "حياة السود مهمة" من واجهة السفارة الأمريكية في سيول
شاهد: الممرضات الإسبانيات في الشوارع للمطالبة بتحسين نظام الرعاية الصحية
شاهد: حريق ودخان على متن سفينة سياحية يابانية خالية من السائحين
شاهد: حديقة حيوان لندن تفتح أبوابها مجدداً بعد أسابيع من الإغلاق بسبب كورونا
سوق يهدد الصين بموجة كورونا جديدة وإختبارات بالجملة
شاهد: أول رحلة للسياح الألمان إلى جزر البليار لاختبار إجراءات السلامة بعد رفع الحجر
ليزر بألوان قوس قزح فوق ساو باولو فخرا بمجتمع الميم
شاهد.. "سترة بلاستيكية" تسمح بالعناق بأمان خلال تفشي كورونا
مصرع 18 شخصا على الأقل في انفجار صهريج نفط على طريق سريع في الصين
شاهد: آلاف الفرنسيين يتظاهرون للتنديد بعنف الشرطة
شاهد.. جداريات بـ "درجات الأسود" تغطي أشهر أزقة تورنتو
شاهد.. قبور خالية في أحد أشهر شواطئ البرازيل احتجاجا على تعامل السلطات مع كورونا
شاهد: أسبوع من الاحتجاجات حول العالم ضد مقتل جورج فلويد
شاهد: أستراليا تلجأ إلى الطائرات المسيرة لحماية السلاحف من الانقراض
شاهد: فرنسيون يصممون قبعات ضخمة للحفاظ على التباعد الاجتماعي
شاهد: شرطة فرنسا تتظاهر تنديداً بتصريحات وزير الداخلية
شاهد: رسالة مغربية خاصة للتوعية بإجراءات السلامة من كوفيد-19
شاهد.. وضع علامات مرورية في باريس لإرشاد "الدراجين"
شاهد.. نافورة جنيف الشهيرة "جيت دو" تعود للحياة من جديد
شاهد.. مدرسة بحرينية تخرج طلابها في حلبة "فورمولا 1" بسبب "كورونا"