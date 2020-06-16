شاهد: جدارية سنغالية للتنديد بالعنصرية باسم "ارقد بسلام جورج فلويد"

قام مجموعة من الفنانين السنغاليين برسم جدارية تحمل اسم "ارقد بسلام جورج فلويد" أرادت فيها المجموعة الفنية بعث رسالة لكل الأفارقة سواء في خارج أو داخل إفريقيا تذكرهم بآخرين ضحوا بحياتهم "لنتمكن من العيش بكرامة كأفارقه" وفقا للمجموعة.

وشملت الرسومات الفهود السود الذين قاتلوا للدفاع عن السود، ويني مانديلا التي قاتلت في جنوب إفريقيا لإنهاء الفصل العنصري، مالكوم إكس والشيخ إبراهيم.