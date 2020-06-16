شاهد: حريق ودخان على متن سفينة سياحية يابانية خالية من السائحين

أظهرت لقطات فيديو أعمدة من الدخان تتصاعد فوق سفينة ركاب سياحية في مدينة يوكوهاما اليابانية الثلاثاء، وعشرات من رجال الإطفاء على سطح السفينة يحاولون اخماد الحرائق.

وذكرت تقارير محلية أنه لم يكن هناك ركاب على متن السفينة السياحية، وأن السفينة كانت تستعد لاستئناف رحلاتها البحرية بعد تعليق عملها لكبح فيروس كورونا المستجد. ولا تزال تفاصيل وسبب الدخان قيد التحقيق.