شاهد: إزالة لافتة "حياة السود مهمة" من واجهة السفارة الأمريكية في سيول

أزال موظفون بسفارة واشنطن في سيول عاصمة كوريا الجنوبية لافتة ضخمة كُتب عليها "حياة السود مهمة" في إشارة لانتشار الشعار المناهض للعنصرية حول العالم.

وتأججت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في عدة دول عقب مقتل الامريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي في ولاية مينيسوتا الأمريكية يوم 25 مايو – أيار الماضي.

ونشرت السفارة اللافتة الضخمة على واجهتها للتعبير عن رفض كافة صور العنصرية في الولايات المتحدة والعالم.

وكان هاري هاريس، السفير الأمريكي في كورويا الجنوبية، قد عبر سابقاً عن انزعاجه من مقتل فلويد وما تبعه من اضطرابات أمريكية وعالمية.