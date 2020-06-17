شاهد.. لحظة تفجير مكتب الإرتباط بين الكوريتين

دوي انفجار فدخان متصاعد، انبعث من مكتب الارتباط بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، في منطقة كايسونغ الصناعية، كان عبارة عن رسالة واضحة من بيونغ يانغ، على منشورات مناهضة للحزب الشيوعي أرسلها منشقون ببالونات طائرة.

التفجير يأتي تأكيدا على تهديدات أطلقتها كيم يون ونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الأسبوع الماضي، ملمحة فيها إلى احتمال استخدام القوة في حال استمر إرسال هذه المنشورات، عبر المنطقة منزوعة السلاح إلى الشمال.