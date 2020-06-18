شاهد.. نشطاء يغلقون مصنعا لانتاج المبيدات الحشرية في مارسيليا

احتشد عدد من النشطاء البيئيين في مدينة مارسيليا بفرنسا، عند باب مصنع للمبيدات الحشرية، احتجاجا على ما تسببه هذا المواد من أضرار بالنباتات والبيئة.

ويرى الناشطون أن شركات انتاج المبيدات، والتي تحصل على ميزانية بمليارات الدولارات، تساهم عمليا بأزمات بيئية كالاحتباس الحراري وتغيير المناخ.