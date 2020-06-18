أطلقت حديقة غالاباغوس الوطنية في الإكوادور سراح 15 سلحفاة عملاقة، منهية بذلك برنامجا للتربية، مكن من إنقاذ هذه الأنواع من الانقراض، من خلال تربية أكثر من 2000 سلحفاة منذ سنة 1960. وتصف سلطات الحديقة جهود التربية كواحدة من بين أكثر البرامج نجاحا في العالم، بعد أن استطاعت أن تعيد التوازن للجزيرة الأم التي ولدت فيها السلاحف. ويبلغ ديغو السلحفاة العملاقة قرنا من العمر، وقد أنجب أكثر من سلحفاة 800 وهو من بين السلاحف 15 التي تم إطلاق سراحها وأرجع إلى الجزيرة التي غادرها قبل 80 عاما. وكانت السلاحف "المحررة" خضعت للحجر، ووضعت علي كل منها علامة قبل إطلاقها في جزيرة إسبانيولا.