شاهد: الشفق القطبي في منطقة مانيتوبا الكندية

أظهر شريط فيديو الأضواء الشمالية وهي تسطع ليلا من خلال السحب المتحركة، في مدينة تومسون من منطقة مانيتوبا الكندية، التي تظهر فيها الأضواء الشمالية باستمرار. وتعد الفترة الممتدة بين شهر كانون الثاني/يناير وآذار/مارس زمن الذروة لمشاهدة الشفق القطبي، ولكن في الأجزاء الشمالية من مانيتوبا يمكن رؤية الأضواء الشمالية، لأكثر من 300 ليلة في السنة.