حل مبتكر للتباعد الاجتماعي بدأ فيه مالك أحد النوادي الرياضية في كاليفورنيا، ليتجاوز أزمة الإغلاق التي بدأت بتفشي فيروس كورونا.
وصمم النادي غرفا مصنوعة من الأنابيب وستائر الحمام، ليعزل الآلات الرياضية، وبالتالي مستخدميها، عن بعضهم البعض.
وكان بيت سابسين قد اضطر لإغلاق نادي "ريدوندو بيتش" في كاليفورنيا لحوالي 3 أشهر، لكنه عاد بإجراءات احترازية، كعدم السماح لأكثر من 9 أشخاص بالتمرين في آن معا، والغرف المغلقة التي ابتكرها.
وعن فكرته قال:"كان علينا العودة بإجراءات جديدة، معظم النوادي تلزم مرتاديها وضع الكمامة، لكنها ليست مريحة خلال التمرين، لذا فكرنا بطريقة يمكن لرواد الجيم أن يتدربوا بمعزل عن الآخرين، وكانت فكرة تقسيم الصالة".
وألمح سابسين إلى أن الحياة في ناديه ستعود إلى طبيعتها ما إن يتم إعلان القضاء على الفيروس.
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