شاهد.. جداريات في كنشاسا للتوعية بفيروس كورونا

في جمهورية الكونغو الديمقراطية تطوع فنانون لرسم جداريات في شوارع كنشاسا للتوعية بمخاطر مرض فيروس كورونا وضرورة الوقاية منه عن طريق وضع الكمامة وغسل اليدين والحرص على الإبقاء على مسافة التباعد الاجتماعي.

هنري كالاما مدير أكاديمية الفن في كنشاسا أكد أن هذه الحملة تهدف لمحاربة المعلومات المغلوطة حول الوباء، وإظهار الوباء على حقيقته، وضرورة تكاتف الجميع بهدف تجاوز الجائحة.