شاهد.. سباح بارالمبي يتغلب على كورونا بحبل وبركة مياه

في إحدى الضواحي غرب إيرلندا، اضطر السباحي ليو هاينس المصاب بالعمى، أن يتدرب داخل صندوق مملوء بالمياه، من خلال ربط جسده بحبل مرن و السباحة، بعد أن تسبب فيروس كورونا بحالة إغلاق طالت النوادي الرياضية، ما أعاقه عن القيام بتدريباته المعتادة، التي كان يجريها للمشاركة بالبارالمبياد المقبلة.
ويقول عن تجربته:"عندما أسبح بهذه الطريقة مثبتا جسدي بالحبل، أشعر أن هناك مقاومة، فالحبل يسحبني إلى الوراء، وهذا جيد للتدريب".
وقد سمح لنوادي النخبة في إيرلندا أن تفتح أبوابها من جديد للرياضيين لأجل ممارسة تدريباتهم، استعدادا للمنافسات.
وكان هاينس قد مثل بلاده في منافسات عالمية، في إسبانيا والبرتغال، ويتدرب حاليا ما بين 15 – 20 ساعة في الأسبوع.
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