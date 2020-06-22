سمحت السلطات الدنماركية بحضور أمس الأحد حوالي 3000 مشاهد لمباراة كرة القدم بين ناديي بروندبي وكوبنهاغن في إطار منافسات الدوري المحلي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر من خلو المدرجات من الجماهير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص منظمو المباراة على اتباع بروتوكول خاص للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الجماهير بترك ما لا يقل عن مقعدين بين كل مشاهد وآخر.

كذلك طالب المنظمون الحضور بالجلوس والتزام مقاعدهم بأكبر قدر ممكن طوال مدة المباراة.

وعلق أحد الحاضرين بالقول إن بعد ثلاثة أشهر من افتقاده لحضور المباريات، كانت "التجربة ضمن الأفضل في حياته ولا يضاهيها سوى لحظة ولادة ابنته".