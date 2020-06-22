شارك آلاف الجنود في استعراض عسكري وسط الساحة الحمراء الأربعاء أمام أنظار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مناسبة تظهر المشاركة الوطنية على الرغم من الوباء، وقبل إجراء استفتاء يهدف إلى تعزيز سلطته. وكان من المقرر إقامة هذا العرض العسكري للاحتفال بالذكرى 75 للانتصار على النازية في 9 أيار/مايو، على غرار كل عام، لكن الكرملين اضطر إلى تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ورغم تسجيل آلاف الإصابات الجديدة يوميا في روسيا ومواصلة حظر التجمعات في موسكو مع إعلانها فك الإغلاق، إلا ان بوتين عمد إلى تنظيم هذا العرض في 24 حزيران/يونيو، وهو التاريخ الذي تم فيه إقامة أول عرض في عام 1945.
ولا تزال روسيا الدولة الثالثة الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد من حيث عدد الإصابات، مع تسجيل 584680 إصابة و 8111 حالة وفاة لغاية الأحد. فضلت خمس عشرة مدينة إلغاء العروض العسكرية.
No Comment المزيد من
شاهد: حانة متنقلة على أربع عجلات في لندن
شاهد: عودة الجماهير الدنماركية لمباريات كرة القدم بعد 3 أشهر من الإغلاق
شاهد: المتظاهرون الأمريكيون يسقطون المزيد من تماثيل شخصيات ارتبط اسمها بالعبودية
انتقادات عنيفة لترامب بعد اختياره مدينة "المذبحة العرقية" لإجراء تجمع انتخابي
شاهد.. احتجاج في العاصمة باريس من نشطاء في حركة "ضد الانقراض"
شاهد.. سباح بارالمبي يتغلب على كورونا بحبل وبركة مياه
شاهد.. جداريات في كنشاسا للتوعية بفيروس كورونا
شاهد.. احتجاجات للشرطة البلجيكية بعد اتهامات بالعنصرية والعنف
شاهد.. غرف بلاستيكية في "ناد رياضي" للحفاظ على التباعد الاجتماعي
شاهد: الشفق القطبي في منطقة مانيتوبا الكندية
شاهد.. وقفة احتجاجية للعاملين في القطاع الصحي في باريس
شاهد.. فرنسا تحتفل بالذكرى الـ 80 لنداء الجنرال ديغول من الإذاعة البريطانية
شاهد: روبوتات لنقل وتسليم طلبيات الوجبات السريعة والبقالة في بريطانيا
شاهد.. نشطاء يغلقون مصنعا لانتاج المبيدات الحشرية في مارسيليا
شاهد: إطلاق سراح سلاحف عملاقة في بيئتها الطبيعية في الإكوادور
شاهد.. أول منزل عائم في تشيك بتقنية 3D
شاهد.. حرق بضائع صينية في الهند بعد مقتل 20 جنديا هنديا في اشتباك حدودي
شاهد.. لحظة تفجير مكتب الإرتباط بين الكوريتين
شاهد: فنان فلسطيني في غزة يرسم لوحة جدارية للأمريكي جورج فلويد
مأساة جورج فلويد تطيح بكريستوفر كولومبوس في سانت لويس بعد 134 عاما.. شاهد