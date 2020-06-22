شارك آلاف الجنود في استعراض عسكري وسط الساحة الحمراء الأربعاء أمام أنظار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مناسبة تظهر المشاركة الوطنية على الرغم من الوباء، وقبل إجراء استفتاء يهدف إلى تعزيز سلطته. وكان من المقرر إقامة هذا العرض العسكري للاحتفال بالذكرى 75 للانتصار على النازية في 9 أيار/مايو، على غرار كل عام، لكن الكرملين اضطر إلى تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورغم تسجيل آلاف الإصابات الجديدة يوميا في روسيا ومواصلة حظر التجمعات في موسكو مع إعلانها فك الإغلاق، إلا ان بوتين عمد إلى تنظيم هذا العرض في 24 حزيران/يونيو، وهو التاريخ الذي تم فيه إقامة أول عرض في عام 1945.

ولا تزال روسيا الدولة الثالثة الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد من حيث عدد الإصابات، مع تسجيل 584680 إصابة و 8111 حالة وفاة لغاية الأحد. فضلت خمس عشرة مدينة إلغاء العروض العسكرية.