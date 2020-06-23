شاهد: الصين تفتتح أول مطعم يعمل بالروبوتات في استقبال وتحضير وتقديم الوجبات للزبائن

تم افتتاح أول مطعم توفر الروبوت فيه الخدمة للزبائن في مقاطعة قوانغدونغ في جنوب الصين. "يوظف" المطعم أكثر من 20 روبوتا لتحضير وتقديم ما يقرب من 200 نوع من الأطباق للعملاء. يقع المطعم في مدينة شونده، ويقدم المأكولات الصينية والوجبات السريعة. يغطي المطعم مساحة تبلغ حوالي 2000 متر مربع ، ويمكنه خدمة ما يقارب 600 شخص في نفس الوقت. يمكن للروبوت تحضير طبق بسرعة تصل إلى 20 ثانية.