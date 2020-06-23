شاهد: أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح صربيا والبوسنة

أعلنت السلطات الصربية الثلاثاء عن إجراءات طارئة في عدة بلديات على خلفية الأمطار الغزيرة والفيضانات التي خلفت أضراراً على نطاق واسع، ومخاوف من حدوث انهيارات أرضية. ووفقاً لتلفزيون RTS الحكومي، فقد أدى تدفق الأنهار إلى غرق حوالي 700 منزل في غرب ووسط صربيا واضطربت حركة المرور بسبب ارتفاع مستوى الأنهار وفيضانها.

في الجارة البوسنة المجاورة، قطع انهيار أرضي طريقًا رئيسيًا يربط مدينة توزلا المركزية بالعاصمة سراييفو، وضربت الفيضانات منطقة في غرب البوسنة وألحقت أضراراً بالطرق والجسور والمنازل.

هذه الفيضانات أعادت إلى الأذهان فيضانات عام 2014 التي راح ضحيتها عشرات الأشخاص وغمرت بسببها مدن بأكملها تحت الماء.