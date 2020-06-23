شاهد: شبلان من فصيلة فهود نادرة يخرجان للطبيعة للمرة الأولى

شهدت حديقة حيوان سان دييغو الأمريكية خروج شبلين من فصيلة فهود معرضة للانقراض اللهو في بيئتهما الطبيعية لأول مرة منذ ولادتهما نهاية شهر أبريل – نيسان الماضي.
وقالت كيلي مورفي، كبير أخصائيين الرعاية البرية في الحديقة: "إنهما يتسلقان الصخور ويدخلان لاستكشاف الأشجار ويطيعان أمهما أحياناً ولا يطيعانها في أحيان أخرى".
وينتمي الشبلان لفصيلة فهود "الأمُر" التي يعيش منها 100 فهد فقط حول العالم.
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