شاهد: ترميم كنيسة سانتا ماريا في روما بطريقة استثنائية وتقليدية

بدأت في روما عملية ترميم استثنائية لكنيسة سانتا ماريا في آرا كويلي بعد أن تسببت عواصف وأمطار غزيرة خلال الأشهر الماضية بأضرار بعوارض السقف الخشبية.

ولا تتم يجري الترميم بالطرق الحديثة بل تم الاستعانة بمرممين من متسلقي الصخور كي يقوموا بالعمل مستعينين بالحبال والدبابيس عوضاً عن إنشاء سقالة كانت ستغطي مساحة ألف متر مربع. وتعتبر الكنيسة واحدة من أقدم الكنائس وأبرزها في روما.