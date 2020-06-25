شاهد: بعد 104 أيام من الإغلاق فرنسا تعيد فتح برج إيفل أمام الزوار

بعد إغلاق دام لمدة 104 أيام ويعد الأطول منذ الحرب العالمية الثانية، فتح برج إيفل أبوابه مجددا أمام المواطنين والسياح رغم قلة عددهم في الوقت الحالي. وتواجد العشرات أمام هذا النصب الذي يعتبر واحدا من أكثر المواقع السياحية ازدحاما في العالم مع سبعة ملايين زائر سنويا، ينتظرون إعادة افتتاحه في اجواء احتفالية بعد الإغلاق القسري الذي فرضه وباء كوفيد-19.
وأعيد افتتاح برج إيفل مع الحرص على سلامة الزوار. فقد وضعت إشارات على الطرق التي يجب أن يسلكها الزوار مع فرض وضع الكمامات إضافة إلى الحد من عدد الزوار والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.
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