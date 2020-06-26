شاهد: الإنجليز يتوافدون على شواطئ الساحل الجنوبي للبلاد ويتجاهلون إجراءات التباعد الإجتماعي

مع الإرتفاع الكبير لدرجات الحرارة وحلول فترة العطلات توجه الخميس مئات الإنجليز إلى الشواطئ. وأعلنت شرطة المملكة المتحدة عن وقوع عدة حوادث منفصلة نتيجة الإزدحام على شواطئ الساحل الجنوبي للبلاد. وقالت الشرطة إنها حررت عدة تقارير بشأن معارك وشجارات وكذلك الاستهلاك المفرط للكحول. إجراءات التباعد الإجتماعي هي الآخرى لم تحترم. وقال رئيس مجلس بورنموث فيكي سليد ببيان على موقع المجلس على الإنترنت، "السلوك والتصرفات غير المسؤولة للكثير من الناس مروعة وسنحاول بكل الطرق الحفاظ على سلامة الجميع". من جهته أشار مساعد رئيس شرطة دورست سام دي رييا قائلا "هذه أوقات غير مسبوقة نعيشها ونحن نحث الناس على الابتعاد عن منطقة شاطئ بورنماوث وشواطئ دورست الأخرى".
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