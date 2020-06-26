شاهد: بعد مرور شهر على مقتل جورح فلويد

بعد مرور شهر على مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة، يتوافد الناس لوضع الزهور على مرقده. وتسبب هذا الحادث في تنظيم عدة مظاهرات واحتجاجات في العديد من دول العالم للتنديد بالعنصرية ضد السود وعنف رجال الشرطة.
بعد مرور شهر على مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة، يتوافد الناس لوضع الزهور على مرقده. وتسبب هذا الحادث في تنظيم عدة مظاهرات واحتجاجات في العديد من دول العالم للتنديد بالعنصرية ضد السود وعنف رجال الشرطة.
No Comment المزيد من
شاهد: أمطارغزيرة في أبيدجان تحول شوارعها إلى أنهار
شاهد: عملية إنقاذ كلبة مفقودة علقت تحت أرضية منزل في البرازيل
شاهد: حفل تخرج لطلاب مدرسة ثانوية في موقف للسيارات في بلجيكا
شاهد: الإنجليز يتوافدون على شواطئ الساحل الجنوبي للبلاد ويتجاهلون إجراءات التباعد الإجتماعي
شاهد: روسيا تحتفل بالذكرى الخامسة والسبعين لـ"عيد النصر" على ألمانيا النازية بالرغم من كورونا
شاهد: بعد 104 أيام من الإغلاق فرنسا تعيد فتح برج إيفل أمام الزوار
شاهد: انطلاق مهرجان "قوارب التنين" الأشهر في هونغ كونغ
شاهد: بلدة صغيرة بسيبيريا تحتفل بذكرى الإنتصار على النازية بشكل خاص
شاهد: أول ولادة لصغير حيوان فرس النهر في حديقة الحيوانات في فرنسا
شاهد: السويسري فريدي نوك يحقق 3 أرقام قياسية جديدة في المشي على الحبل
شاهد: إنشاء شاطئ مصطنع في إحدى ساحات فيلينيوس يثير الجدل
شاهد: ترميم كنيسة سانتا ماريا في روما بطريقة استثنائية وتقليدية
شاهد: أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح صربيا والبوسنة
شاهد: تجدد صدامات بين محتجين يشكون البطالة والشرطة في ولاية تطاوين التونسية
شاهد: شبلان من فصيلة فهود نادرة يخرجان للطبيعة للمرة الأولى
إعادة افتتاح دار أوبرا برشلونة بحفل موسيقي حصري للنباتات
شاهد: الصين تفتتح أول مطعم يعمل بالروبوتات في استقبال وتحضير وتقديم الوجبات للزبائن
شاهد: حانة متنقلة على أربع عجلات في لندن
شاهد: روسيا تحتفل بذكرى الانتصار على النازية رغم الوباء وقبل الاستفتاء
شاهد: عودة الجماهير الدنماركية لمباريات كرة القدم بعد 3 أشهر من الإغلاق