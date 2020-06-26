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شاهد: بعد مرور شهر على مقتل جورح فلويد

بعد مرور شهر على مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة، يتوافد الناس لوضع الزهور على مرقده. وتسبب هذا الحادث في تنظيم عدة مظاهرات واحتجاجات في العديد من دول العالم للتنديد بالعنصرية ضد السود وعنف رجال الشرطة.

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