أعلنت مجموعة "الخطوط الفرنسية - كي أل أم"، الإيقاف التام لرحلاتها على متن أضخم طائرة تجارية في العالم، وهي أرباص380، بسبب تأثير وباء كوفيد-19 في النقل الجوي. ولأن الوباء خفض من عدد الرحلات وأزاح الطلب على الطائرات الضخمة، قالت المجموعة إنها ستتحول إلى جيل طائرات أحدث، يتضمن طائرات أرباص 350 وبوينغ 787. وقالت المجموعة إن توجهها سيجل أسطولها من الطائرات أكثر تنافسية بنهاية 2022، من خلال اختيار طائرات أحدث وعالية الأداء ومحدودة الضرر على البيئة بشكل كبير، ويتوقع أن يكلف ذلك التحول المجموعة 500 مليون يورو.