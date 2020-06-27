ككل أسبوع فريق تحرير يورونيوز يختار أحسن لقطات بدون تعليق لإعادة نشرها في شريط واحد. هذا الأسبوع اتفق الفريق على ما يلي:

تلايند

قردة تحبس سكان مدينة تايلاندية والسكان يلجأون للنمور والتماسيح لإخافتها

في لوبوري التايلاندية لم تعد آلاف القردة الطليقة تجذب السياح الغائبين بسبب جائحة كوفيد-19، وباتت خارجة عن السيطرة مع مواجهات فيما بينهما ما استدعى تحرك السلطات.

وعلى مسافة قريبة، وضع تاويساك وهو صاحب متجر آخر نمورا وتماسيح قماشية في محاولة لإخافة القردة مستخدما العصي أحيانا لطردها من محله.

وقد تضاعف عدد القردة في غضون ثلاث سنوات وبات ستة آلاف قرد ماكاك يعيشون اليوم إلى جانب السكان البالغ عددهم 27 ألفا.

وقد طردت هذه الحيوانات من موطنها الطبيعي ولجأت في مرحلة أولى إلى محيط معبد في قلب المدينة. لكن على مر السنين راحت تغزو الشوارع المجاورة وتحتل مباني وترغم بعض المتاجر على الإغلاق نهائيا. وقد حولت القردة دور السينما السابقة في المدينة إلى مقبرة حيث تنقل إليها جيف الحيوانات النافقة وتسهر عليها.

إسبانيا

إعادة افتتاح دار أوبرا برشلونة بحفل موسيقي حصري للنباتات

في إطار إجراءات رفع الحجر الصحي في برشلونة، أعادت دار أوبرا برشلونة فتح أبوابها بحفل موسيقي حصري للنباتات. وأدت الفرقة جياكومو بوتشيني أمام 2292 نبتة. اختيار هذه الموسيقى لم يكن اعتباطيا بل لأنها تشرح الأوقات الحزينة التي واجهها البشر خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبعد غنتهاء العزف، حيا الموسيقيون على نطاق واسع "الجمهور من النباتات".

إيطاليا

ترميم كنيسة سانتا ماريا في روما بطريقة استثنائية وتقليدية

بدأت في روما عملية ترميم استثنائية لكنيسة سانتا ماريا في آرا كويلي بعد أن تسببت عواصف وأمطار غزيرة خلال الأشهر الماضية بأضرار بعوارض السقف الخشبية.

ولا تتم يجري الترميم بالطرق الحديثة بل تم الاستعانة بمرممين من متسلقي الصخور كي يقوموا بالعمل مستعينين بالحبال والدبابيس عوضاً عن إنشاء سقالة كانت ستغطي مساحة ألف متر مربع. وتعتبر الكنيسة واحدة من أقدم الكنائس وأبرزها في روما.

سويسرا

السويسري فريدي نوك يحقق 3 أرقام قياسية جديدة في المشي على الحبل

تمكن فريدي نوك لاعب الأكروبات السويسري فريدي نوك تسجيل ثلاثة أرقام قياسية عالمية جديدة خلال العرض الأخير الذي أنجزه في ديابلريه حيث استطاع المشي لمسافة 40 مترا على حبل فولاذي بميل أكثر من 39.1 درجة، كما قام بالدوران 367 مترا على حبل يصل ارتفاعه إلى 175.4 مترا فوق سطح الأرض؛ مشى مسافة 151.1 مترا على سلك فولاذي وهو معصوب العينين.

وخلال مسيرته الرياضية تمكن فريدي نوك من تسجيل 22 رقما قياسيا عالميا، قبا إنجازه الأخير في ديابلريه القريبة من مدينة جنيف السويسرية.

فرنسا

بعد 104 أيام من الإغلاق فرنسا تعيد فتح برج إيفل أمام الزوار

بعد إغلاق دام لمدة 104 أيام ويعد الأطول منذ الحرب العالمية الثانية، فتح برج إيفل أبوابه مجددا أمام المواطنين والسياح رغم قلة عددهم في الوقت الحالي. وتواجد العشرات أمام هذا النصب الذي يعتبر واحدا من أكثر المواقع السياحية ازدحاما في العالم مع سبعة ملايين زائر سنويا، ينتظرون إعادة افتتاحه في اجواء احتفالية بعد الإغلاق القسري الذي فرضه وباء كوفيد-19.

وأعيد افتتاح برج إيفل مع الحرص على سلامة الزوار. فقد وضعت إشارات على الطرق التي يجب أن يسلكها الزوار مع فرض وضع الكمامات إضافة إلى الحد من عدد الزوار والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

ساحل العاج

أمطارغزيرة في ابيدجان تحول شوارعها إلى أنهار

حولت أمطارغزيرة شوارع مدينة ابيدجان الرئيسية في ساحل العاج الى انهار يوم الخميس وأغرقت منازل وقلبت سيارات وقتلت ثلاثة اشخاص.

وقال رجال الإطفاء في المدينة إن شخصين لقيا حتفهما، لكن أحد الصحفيين قال إنه رأى جثة الضحية الثالثة. وتعتبر الانهيارات الأرضية والفيضانات شائعة خلال موسم الأمطار في أبيدجان.