شاهد: علم عملاق لقوس قزح يزين شوارع إسبانية في الذكرى 50 لفخر المثليين

في شوارع مدينة أغيلار دولا فرونتيرا في محافظة قرطبة جنوب إسبانيا، رفرف علم قوس قزح بطول 52 مترا وبعرض مترين ونصف، في الذكرى الخمسين لفخر المثليين (وهم مثليو الجنس والسحاقيات وثنائيو الجنس والمتحولون جنسيا). وساهمت 14 امرأة يقطن في المدينة بحياكة العلم. ونبعت الفكرة من عضوة المجلس المحلي كارمن سوريرا مايستري، التي تنشط في مجال المساواة والمسائل التي تهم المرأة في المدينة. وتعاني نسوة يستعملن إبر الحياكة من الألم العضلي الليفي، الذي يسبب مرضا مزمنا، ويلتقين عادة في جمعية مدنية لممارسة اليوغا والحياكة، لأن الحركة تساعدهم على تخفيف الآلام، ولكن خلال الحجر الصحي المفروض بسبب انتشار كوفيد-19، عندما لازمن منازلهن، تطوعن للحياكة بالإبر لصنع العلم، تعبيرا منهن على مساعدة من يحتفلون بالمناسبة حتى يخرجوا من عزلتهم. وقد ساعد العمل النسوة على التكيف مع قيود الإغلاق.
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