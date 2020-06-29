شاهد: مهرجان "الأشرعة القرمزية" في سان بطرسبورغ تكريما للطلبة والمتخرجين

أقيم مهرجان "الأشرعة القرمزية" تكريما لخريجي المدارس العليا في سان بطرسبورغ، حيث يقام احتفال سنوي يشد الأنظار بفضل الألعاب النارية المذهلة، والعروض الموسيقية وعروض فرجوية ضخمة للمياه. وبسبب انتشار وباء كوفيد هذا العام، أخذ المهرجان شكلا مختلفا، إذ لم يكن هناك متفرجون يتابعونه في عين المكان، بينما لم تظهر السفينة بأشرعتها القرمزية في وسط المدينة وإنما في خليج فنلندا. وقد تم بث العرض الاحتفالي على شاشة التلفزيون لملايين الخريجين في مختلف أنحاء روسيا. وكان هذا التقليد بدأ سنة 1968 عندما اتحدت عديد مدارس لينينغراد للاحتفال بنهاية السنة الدراسية، المتربطة برمزية كتاب الأطفال الشهير الصادر سنة 1922: "الأشرعة القرمزية"، للكاتب ألكسندر غرين. وقد توقف العمل بهذا التقليد خلال الحقبة السوفياتية، ولكن تمت إعادة إحياءه منذ سنة 2005، عندما لاحظت سلطات سان بطرسبورغ، مدى جذب هذا الحدث للسياح.
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