شاهد: الانتقال من منزل إلى آخر بحثاً عن المصابين بكورونا في الهند

مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في الهند بشكل مخيف، وبعد أن فقدت المستشفيات قدرتها على استيعاب المزيد من الحالات، قررت مجموعات كبيرة من الرجال والنساء العاملين في المجال الصحي التجول في الأحياء والقرى الفقيرة في مومباي ونيودلهي للكشف عن حالاتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها للسكان. ويقوم العاملون بالتنقل من بيت إلى آخر لقياس درجات حرارة المواطنين للتأكد من سلامتهم وللبحث عن المصابين بالوباء القاتل.
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