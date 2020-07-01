تسلق نشطاء في مجال البيئة مقر حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وغطوا المبنى بأغطية سوداء يوم الأربعاء للاحتجاج على أجزاء من خطة الحكومة، لإغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

وصعد النشطاء من منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" إلى سطح مقر الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ذي الواجهة الزجاجية في برلين في الصباح الباكر، وعلقوا لافتة عليها صورة لوزير الاقتصاد بيتر ألتماير، وشعار " الاتحاد الديمقراطي المسيحي: اتفاقات غامضة مع صناعة الفحم" على الواجهة.

يأتي الاحتجاج في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان الألماني للتصويت يوم الجمعة على تشريع، يقنن خطط التخلص من حرق الفحم بحلول عام 2038.

ويؤكد نقاد أن خطة الحكومة ليست طموحة بما فيه الكفاية. وتعترض منظمة "غرينبيس"، من بين أمور أخرى، على حقيقة أن شركات المرافق العامة يمكن أن تتوقع الحصول على حوالي 4.35 مليار يورو، في السنوات القادمة، لإيقاف مصانعها عن العمل.