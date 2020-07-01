شاهد: احتجاجات في هونغ كونغ تنديدا بقانون الأمن القومي الصيني

نظم المئات في هونغ كونغ احتجاجا على قانون الأمن القومي والذي أقرته الصين يوم الثلاثاء، في خطوة تاريخية يخشى المنتقدون والعديد من الحكومات الغربية أن تؤدي إلى مزيد من اختناق الحريات في هونغ كونغ.

وتمت الموافقة على التشريع بالإجماع من قبل البرلمان الصيني، بعد أكثر من ستة أسابيع فقط من الكشف عنه لأول مرة. بالرغم من عدم وجود إعلان رسمي من بكين بشأن تمرير القانون، تم تداول الأخبار عبر السياسيين المؤيدين لبكين ووسائل الإعلام المحلية في هونغ كونغ.

وعبرت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وهيئة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن مخاوفها من أن القانون قد يستخدم لقمع منتقدي بكين والتي تمارس قوانين مماثلة لسحق المعارضة.