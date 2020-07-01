شاهد: سيارات الأجرة تغلق الشوارع وسط مدريد رفضا لقرار من سلطات المدينة

المئات من سيارات الأجرة، بلونها الأبيض، اصطفّت في طوابير طويلة وسط شارع رئيس من شوارع العاصمة الإٍسبانية، مدريد، ثم أطفأت محركاتها وأطلق سائق كل واحدةٍ منها العنان لصوت مركبته.
مشهد السيارات المتوقفة والذي أغلق حركة السير في كثير من المناطق المحيطة بالمكان، أراد من خلاله المنظمون أن يُسمعوا المعنيين احتجاجهم ضد قرار سلطات المدينة السماح لسيارات الأجرة بالعودة بشكل جماعي إلى شوارع العاصمة.
الجمعيات النقابية لسائقي سيارات الأجرة الداعية إلى الاحتجاج، ومن بينها اتحاد سائقي سيارات الأجرة المحترفين، كانت أعربت عن أملها في أن تعود سيارات الأجرة للعمل بشكل تدريجي وتبادلي على مدار أيام الأسبوع.
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