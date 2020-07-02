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شاهد: إضاءة تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو تكريما لضحايا كوفيد-19

أضيء تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو في عرض خاص مساء الأربعاء تكريماً لضحايا كوفيد-19.

ونظم المؤتمر الوطني للأساقفة في البرازيل ومؤسسة كاريتاس - البرازيل حفل التكريم، بدعم من الأمم المتحدة.

تهدف المبادرة إلى جلب الأمل وإضفاء الطابع الإنساني، على الوقت الحاسم الذي يمر به العالم بأسره، وتكريم جميع الأرواح المفقودة وكذلك شكر العاملين الأساسيين والمتطوعين على العمل أثناء الأزمة.

توفي أكثر من 60 ألف شخص في البرازيل بسبب كوفيد-19، وسجلت 1.4 مليون حالة إصابة مؤكدة على الأقل، حتى يوم الأربعاء.

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