شاهد: عناصر الشرطة في بنغلاديش يمارسون "اليوغا" لمناعة أفضل

شارك العشرات من رجال الشرطة في دكا، عاصمة بنغلاديش، في تمارين رياضة "اليوغا" من أجل تحسين مناعتهم ضدّ فيروس كورونا الذي أصاب نحو 6000 عنصر بينهم منذ بدء انتشاره، فيما توفي 19.

وفي بلاد الـ168 مليون نسمة، لعب عناصر الأمن دوراً كبيراً من أجل تطبيق الحجر الصحي بشكل كامل إلى حين إعادة فتح البلاد في نهاية أيار/مايو الفائت.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي في البلاد نحو 150 ألف إصابة ولامس عدد الوفيات عتبة الألفين. واليوم، الأربعاء، سجّلت السلطات الصحية نحو 3 آلاف و500 إصابة.