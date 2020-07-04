فيديو: اختيار جمهور مهرجان موسيقي عن طريق القرعة بسبب كورونا

بعد أشهر من العزل، نجح منظمو مهرجان الموسيقى الإلكترونية في بلجيكا "بارادايس سيتي" في إحياء هذا الحدث الضخم الذي يستقطب عادة حوالي 10 آلاف شخص يوميا، في حديقة قصر ريبوكور، بالرغم من المخاوف من بدء موجة ثانية من وباء فيروس كورونا المستجد. والتزاما بالتدابير الوقائية اللازمة، تم اختيار الحاضرين من خلال سحب قرعة لتجنب خلق تجمع جماهيري كبير. واحتراما لمبدأ التباعد الاجتماعي، تم توزيعهم في قوارب خشبية، ويتسع كل منها لحوالي 8 أشخاص حضروا الحفلات التي بدأت يوم الخميس، ومن المتوقع أن ينال حوالي 400 شخص فرصة حضور هذه الاحتفالات وهو الحد الأقصى من التجمعات المسموح به في بلجيكا حالياً.
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