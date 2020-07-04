شاهد: خمسة كازينوهات تعيد فتح أبوابها أمام المقامرين في نيوجيرسي

بعد غياب دام 108 أيام، عاودت خمسة كازينوهات من أصل تسعة في مدينة أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية فتح أبوابها أمام المقامرين في البلد الذي يعد الأكثر تضررا جراء انتشار وباء كوفيد-19. والتزم الموظفون والمراهنون بالتدابير الوقائية التي فرضها حاكم الولاية فيل ميرفي، أو على الأقل هذا ما بدا عليه الوضع في اليوم الأول بعد إعادة الفتح. وارتدى المتواجدون داخل الصالات الأقنعة الواقية، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والإقلاع عن التدخين والشرب خلال هذه الليلة.
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