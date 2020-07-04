شاهد: ستوديوهات يونيفرسال في سنغافورة تعيد فتح أبوابها للزائرين

شرعت "يونيفرسال ستوديوز" المدينة العالمية التي تم افتتاحها بجزيرة سنتوسا في العام 2010 وتعد من أبرز الأماكن السياحية في سنغافورة، ويقصدها سنوياً الملايين، أبوابها مجددا أمام الزوار من محبي الإثارة والتشويق السينمائي بعد أشهر من الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. وأعرب أحد زوار المدينة التي تتقسم إلى سبع أجزاء صغيرة عن سعادته القصوى بسبب إعادة فتحها، مؤكدا أن الناس أصبحوا أكثر تفاؤلا بعد أن بات بإمكانهم الخروج من منازلهم والاستمتاع بأوقاتهم في مثل تلك المعالم الشهيرة.