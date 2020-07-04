شاهد: هبوط اضطراري لطائرة على طريق للسيارات في الولايات المتحدة

اضطر قائد طائرة خاصة في لويزيانا الأمريكية إلى القيام بهبوط اضطراري على طريق سريع للسيارات بعد أن تعرض محرك طائرته لعطل أثناء تحليقه.

وأعلنت قناة "دبليو دبليو أيل" أن الطيار هوي غيدري كان على بعد حوالي ساعة من رحلته وعلى ارتفاع 2000 قدم في الجو عندما واجهت طائرته مشكلة في المحرك في رحلة صباح الخميس.

وقال غيدري إنه كان يعلم بعدم استطاعته العودة إلى المطار وتذكر نصيحة مدربه على ضرورة الهبوط على أكبر طريق سريع يمكنه العثور عليه.