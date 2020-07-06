شاهد: لمنع تفشي كورونا ... عشاق فان غوخ يشاهدون أعماله من سيارتهم في متحف تورنتو

تميز معرض تورنتو في كندا بمفهوم رقمي مئة بالمئة، حيث تم عرض أعمال الرسام الهولندي الشهير فان غوغ بدقة عالية على الجدران والأرضيات.

وتقوم الفكرة التي ابتكرها القائمون على العرض الفني داخل المتحف على أساس مشاهدة الراغبين من الزوار للوحات الرسام الهولندي أثناء قيادة سيارتهم في أماكن محددة داخل المتحف وذلك بهدف الحد من الازدحام لتجنب تفشي وباء كورونا.

ومع خروج أكبر مدينة في كندا تدريجيًا من إجراءات الإحتواء، بدأ العرض هذا الأسبوع بمنطقتين للمشاهدة، إحدهما خصصت لمتابعة اعمال فان غوخ من داخل السيارات والأخرى للمشاة والتي زودت بعلامات مرسومة على الأرض للحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

نظم هذا العرض الفريد من نوعه بالتعاون بين مؤسستي مبدعي "Van Gogh، Starry Night" وورشات لوميار في باريس وسيتسمر إلى غاية 9 اغسطس-أب المقبل.