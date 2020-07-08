شاهد: تغطية واجهة الأوبرا في باريس بصور أفراد طواقم طبية تقديرا لمكافحتهم كورونا

ببادرة من دار الأوبرا الوطنية في باريس ومجموعة "احم طبيبك"، تمت تغطية واجهة أوبرا "لا باستي" في باريس بنحو 500 صورة بالأبيض والأسود، من صور أفراد طواقم طبية تقديرا لمكافحتهم كورونا. وفي بيان "احم طبيبك"، المكونة من أطباء وفنانين ومهندسين واتصاليين، عرضت المجموعة عملها خلال فترة الحجر الصحي التي امتدت طيلة ثلاثة أشهر، وقالت المجموعة إنها اشترت معدات طبية وسلمتها لنحو 400 مؤسسة للصحة في فرنسا، بفضل تبرعات أكثر من 6800 شخص ومؤسسة، وبلغت قيمة التبرعات 7.4 مليون يورو.