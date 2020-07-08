رصد حراس السواحل في إيطاليا ما لا يقل عن ثمانية حيتان عنبر، قرب ساحل جزيرة ليباري القريبة من صقلية جنوبي إيطاليا الأسبوع الماضي. ويقوم حراس السواحل بعمليات مراقبة بيئية دورية، بخصوص حالة تلوث البحر، وكذلك الحالة الصحية للكائنات البحرية. وكان غواصون وحراس سواحل حرروا في المنطقة نفسها الشهر الماضي حوت عنبر يبلغ طوله عشرة أمتار، بعد أن علق في شباك صيد. وبحسب الصندوق العالمي للطبيعة فإن حيتان العنبر مهددة بالإنقراض في البحر الأبيض المتوسط، حيث يعيش حوالي 2500 حوت من هذا النوع.