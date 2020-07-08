شاهد: مظاهرة بفساتين الزفاف ضد تشديد القيود على الحفلات في إيطاليا

نظمت جمعية لحفلات الزفاف في إيطاليا وقفة شاركت فيها 15 عروساً يرتدين فساتين الزفاف، للاعتراض على ضد القيود التي فرضتها السلطات على حفلات الزفاف.

وبحسب الجمعية، فإن خسائر شركات الزفاف خسرت نحو 80% من قيمة أعمالها، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا.

ماريو كانديتون سكرتير الجمعية، ألمح إلى أن نحو 30 ألف جمعية وملايين الموظفين يعملون في هذا القطاع، وبمجملهم تضرروا بسبب وقف الأعمال وقيود الحجر.