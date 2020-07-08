شاهد: أوبرا "لاسكالا" الإيطالية تستقبل زوارها بعد 4 أشهر من الإغلاق

افتتحت دار أوبرا لاسكالا العريقة بمدينة ميلان الإيطالية أبوابها من جديد مع اتخاذ تدابير صارمة لتطبيق التباعد الاجتماعي. وأغلقت دار الأوبرا قبل 4 أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. وارتدى الموظفون والضيوف الكمامات، وحضر نحو 600 شخص الحفل فقط، وهو ثلث الطاقة الاستيعابية للدار، حيث يمكن أن يشاهد عروضها نحو ألفي شخص.
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