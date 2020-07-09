شاهد: كلب يضمن توصيل السلع إلى الزبائن خلال جائحة كوفيد بمدينة ميديلين الكولومبية

يضمن "إيروس"، وهو كلب من فصيلة لابرادور توصيل السلع لزبائن متجر صاحبه خلال جائحة كورونا. ويقوم "إيروس" بعدة مشاوير في اليوم إلى زبائن المحل حاملا أغراضهم في سلة يجوب بها شوارع المدينة. ويساهم "إيروس" في الحدّ من انتشار فيروس كورونا حيث يضمن من خلال عمليات التوصيل التي يقوم بها بقاء الزبائن في بيوتهم وتعزيز التباعد الاجتماعي.
ولا يتعب "إيروس"، الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، وهو يجوب شوارع المدينة الجبلية حاملا سلة الأغراض التي تضم الخضر والفواكه والمواد المعلبة بين فكيه. الزبائن يقولون عنه إنه كلب ذكي وهادئ.
"إيروس" لا يعرف قراءة عناوين الزبائن، كما لا يقوم بتوصيل السلع لأيّ كان، إلا أنه يتذكر أسماء الزبائن الذين قاموا بمكافئته في السابق بقطع الحلوى والبسكويت والطماطم أو الموز، ولتعوده، فقد تعلّم الذهاب إلى منازلهم بمفرده.
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