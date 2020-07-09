صعد أربعة نشطاء من منظمة السلام الأخضر لحماية البيئة على الرافعة المجاورة لكاتدرائية نوتردام، والتي يبلغ ارتفاعها حوالي 80 مترًا، لتعليق لافتة لدعوة الحكومة إلى "التصرف" في قضية تغير المناخ، يوم الخميس في باريس.

وتندد منظمة السلام الأخضر بعدم تحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قضية المناخ، كما أوضح بيان صحفي نشرته المنظمة. وقامت المنظمة إضافة لجمعيات أخرى برفع دعوة قضائية ضد الحكومة الفرنسية.

وأضاف البيان بأن الرئيس الفرنسي كان قد ضاعف الحديث حول البيئة، لكنه لا يزال مترددًا في اتباع سياسة تتناسب مع حالة الطوارئ المناخية وأن التعديل الوزاري الأخير هو دليل آخر على عدم جديته في الدفاع عن البيئة".