شاهد: ممرضة تجلب السرور لمرضى كورونا بالعزف على الكمان

نجحت ممرضة تشيلية وهي تعزف على آلة الكمان في إحدى مستشفيات العاصمة الشيلية سانتياغو، بجلب شيء من السرور إلى مرضى كوفيد-19، وقالت الممرضة داماريس سيلفا معلقة على تجربتها، إنها شعرت بدموع المرضى عندما كانت تعزف، ولكنها دموع فرح على حد قولها، متحدثة عن الابتسامات التي ارتسمت على شفاه المرضى ونظراتهم المعبرة، بمجرد سماع الألحان المؤثرة، بأداء ممرضة.
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