شاهد: "المملكة السحرية" تعيد فتح أبوابها أمام الزوار في فلوريدا الأميركية

أعيد فتح أبواب المكان "الأكثر سحراً" في العالم بعدما أغلقت لمدّة أربعة أشهر بسبب فيروس كورونا، في محاولة لدرء تفشي الوباء في الولايات المتحدة الأميركية. هكذا إذاً، فتحت "مملكة ديزني السحرية"، أو "المملكة السحرية" كما تُعرف اختصاراً أبوابها في فلويدا أمام الزوار، فيما ستنتظر مدن ترفيهية أخرى تابعة لوالت ديزني، مثل "ديزني هوليوود استوديوز" بضعة أيام قبل أن تعيد فتح أبوابها. ويأتي قرار فتح الأبواب أمام الناس في وقت استغربته الصحافة الأميركية، إذْ سجّلت السلطات، السبت فقط، 10 آلاف إصابة جديدة في ولاية فلوريدا وحدها، وهو رقم كبير جداً...