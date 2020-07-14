شاهد: عاصفة تضرب كيب تاون ورغوة البحر تتطاير وتغمر الطرق

ضربت أمطار غزيرة ورياح عاصفة مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا الاثنين 13 تموز/ يوليو ما دفع لإصدار تحذيرات شديدة من أحوال الطقس.

وفقاً لوسائل الإعلام المحلية فقد أدت الرياح القوية إلى سقوط العديد من الأشجار في المناطق السكنية وتهدم الأسطح بعد أن هبت عاصفة شديدة مساء الأحد.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت أمواجًا ضخمة على ساحل كيب تاون تخلف رغوة تتطاير على الطرقات.