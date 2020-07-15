شاهد: رسومات "بانكسي" تشجع رواد مترو لندن على ارتداء الكمامات

توجه الرسام البريطاني الشهير والمعروف باسم "بانكسي" إلى مركبات مترو أنفاق العاصمة لندن لطلاء عدد من رسومات الغرافيتي التي تطالب الركاب بضرورة ارتداء الكمامات للوقايةمن فيروس كورونا المستجد. ونشر بانكسي فيديو على تطبيق إنستغرام يظهره متنكراً في زي أحد عمال النظافة أثناء طلائه للرسومات التي أزالتها إدارة مترو لندن بعد ذلك بعدة أيام لانتهاجها سياسة ضد السماح بجميع رسومات الغرافيتي بمنشآت المترو.