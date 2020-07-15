شاهد: فيضانات الهند تتسبب في تشريد أكثر من مليوني شخص

قُتل ما لا يقل عن 77 شخصاً وأضطر نحو مليوني شخص إلى ترك منازلهم ومناطق إقامتهم بسبب الفيضانات التي تعصف بالهند منذ الشهر الماضي. وغمرت مياه نهر برامابوترا المناطق المطلة عليه مما نتج عنه العديد من الانزلاقات الأرضية في 26 من 33 مقاطعة بولاية أسام في شمال شرق البلاد.
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